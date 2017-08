Erneut stürmen Migranten die europäische Grenze!

Der Flüchtlingsstrom nach Europa reißt nicht ab! Am Mittwoch hat die Ankunft eines Schlauchbootes mit rund 50 Migranten die Strandbesucher im Süden Spaniens in Aufruhr versetzt. Nachdem ihr Boot die gut besuchte Playa de los Alemanes in Zahara de los Atunes erreicht hatte, liefen die Migranten inmitten überraschter Badegäste über den Strand und flüchteten in einen nahegelegenen Wald.