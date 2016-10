Erneut schweres Erdbeben in Mittelitalien

Ein Erdbeben der Stärke 5,4 sowie zwei starke Nachbeben haben am Mittwochabend Mittelitalien erschüttert. Das Epizentrum lag nicht weit von Amatrice entfernt, wo am 24. August 298 Menschen durch ein Erdbeben ums Leben gekommen waren. Das Beben am Mittwoch war in fünf italienischen Regionen sowie in der Hauptstadt Rom deutlich zu spüren und wurde auch im Süden Österreichs wahrgenommen.