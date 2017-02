Ermittler: Kim Jong Nam mit Nervengift VX ermordet

Der Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist offenbar mit dem Nervengift VX verübt worden. Am Kopf des Leichnams von Kim Jong Nam seien Spuren der hochtoxischen Substanz gefunden worden, teilte die malaysische Polizei am Freitag mit. VX gilt als stärkstes Nervengas der Welt.