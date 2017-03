Erdogan wirft Deutschland "Nazi- Praktiken" vor

Der Schlagabtausch um die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland geht in die nächste Runde: Aus Verärgerung über das Verbot hat Präsident Recep Tayyip Erdogan den deutschen Behörden jetzt "Nazi- Praktiken" vorgeworfen. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi- Praktiken", sagte der türkische Präsident mit Blick auf Deutschland am Sonntag in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte er hinzu.