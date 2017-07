Erdogan: "Werden Verrätern die Köpfe abreißen"

Ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erneut ein unnachgiebiges Vorgehen gegen die Putschisten und deren Hintermänner angekündigt. "Sowohl die elenden Putschisten als auch jene, die sie auf uns gehetzt haben, werden von nun an keine Ruhe mehr finden", sagte Erdogan bei einer Ansprache Sonntagfrüh vor dem Parlament in Ankara. "Diesen Verrätern werden wir zuerst die Köpfe abreißen", erklärte er und kündigte an, kein Verräter werde ungestraft bleiben.