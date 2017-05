Erdogan- Schläger prügeln auf Demonstranten ein

Völlig außer Kontrolle geraten ist der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in Washington: Prokurdische Demonstranten hatten sich vor der türkischen Botschaft versammelt, als Erdogans Sicherheitsleute plötzlich auf die friedliche Gruppe losgegangen sein sollen. Wie von Sinnen prügelten sie auf bereits am Boden liegende Aktivisten ein, ein Zeuge hielt die brutalen Szenen in einem Video fest.