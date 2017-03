Erdogan: "Kein Europäer wird mehr sicher sein!"

Derzeit vergeht kein Tag, ohne dass aus der Türkei wilde Beschimpfungen oder irritierende Wortmeldungen in Richtung Europa abgefeuert werden. Im jüngsten Kapitel dieser immer weiter eskalierenden Angelegenheit hat sich am Mittwoch Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Wort gemeldet und bei einer Veranstaltung in Ankara gedroht: "Wenn Europa seinen Weg so fortsetzt, kann sich kein Europäer in irgendeinem Teil der Welt mehr sicher auf den Straßen bewegen."