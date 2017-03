Empörung über am Sofa kniende Trump- Beraterin

Die US- Präsidentenberaterin Kellyanne Conway sorgt wieder einmal für Wirbel: Ein Foto, auf dem sie mit Schuhen auf dem Sofa im Oval Office im Weißen Haus kniet, löste am Dienstag einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Netzwerken aus. Conway selbst bestritt noch am Dienstag, dass dies ein Zeichen der Respektlosgkeit gewesen sei.