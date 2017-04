Emotionaler Kampf gegen "Bonzen- Palast" in Penzing

Seit Ostersonntag besetzten rund 30 Aktivisten ein abbruchreifes Haus in der Kienmayergasse 15 in Wien- Penzing. Unter Tags verschafften sie sich Zugang zum Haus und hingen Banner auf. Ein Gespräch mit einem Repräsentanten der Vestwerk Immobilliengesellschaft, den Hauseigentümern, sei nicht zustande gekommen, so die Besetzer, stattdessen hätte man die ungebetenen Besucher mit Eiern beworfen. Schon 2014 machte die Räumung der "Pizzeria Anarchia" in Wien- Leopoldstadt Schlagzeilen. Droht nun auch die Räumung in Wien- Penzing? Das Ultimatum der Besitzer: Dienstag, 12 Uhr, sollten die Aktivisten abgezogen sein. Sie blieben.