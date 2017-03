Emotionaler Abschied Prölls von der Parteispitze

Niederösterreichs scheidender Landeshauptmann Erwin Pröll hat sich beim 45. ordentlichen Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich am Freitag in St. Pölten von seiner Funktion als Landesparteichef verabschiedet. Fast 25 Jahre lagen zwischen seiner ersten Rede bei diesem Gremium im April 1992 und der jetzigen - exakt 9172 Tage, die er nicht bereut habe. "Mein Herz wird - ob mit oder ohne Funktion - immer mit diesem Land verbunden sein", sagte er am Ende seiner Rede.