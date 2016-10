Elefant rettet in Fluss treibenden Tierpfleger

Dieses Video aus Thailand geht um die Welt: Einst wurde die heute fünfjährige Elefantendame Kham La aus einem Touristenpark gerettet, nun wird ihr Retter, Elefantentrainer Darrick Thomson, zum "Geretteten". Denn Thomson lässt sich in einem Fluß treiben und spielt einen in Not geratenen Menschen. Als Kham La den inszenierten Zwischenfall bemerkt, verlässt sie sofort ihre Herde und eilt zum Trainer. Bereits in Ufernähe erreicht sie Thomson und reicht ihm den Rüssel. Auch wenn das Unglück nur vorgetäuscht wurde, die Geste des Dickhäuters ist äußerst rührend.