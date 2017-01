Michael Raffl liefert sich wilde Schlägerei am Eis

Michael Raffl hat in der NHL nach dem Sieg gegen Tempa Bay mit seinen Philadelphia Flyers einen Rückschlag erlitten. Am Sonntag kassierte der Kärntner mit seinem Team die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Spielen. Die Flyers unterlagen auswärts den Columbus Blue Jackets mit 1:2 nach Verlängerung. Raffl blieb ohne Scorerpunkt und lieferte sich mit Matt Calvert eine wilde Schlägerei. Beide Spieler bekamen daraufhin eine Fünf- Minuten- Strafe aufgebrummt. Brayden Schenn rettete den Flyers mit seinem Ausgleichstreffer 17 Sekunden vor der Schlusssirene einen Punkt, in der Verlängerung schoss Nick Foligno das punktbeste Team der Liga aber zum Sieg. Die Flyers sind in der Nationwide Arena von Columbus nunmehr seit neun Spielen bzw. 27. Dezember 2008 sieglos.