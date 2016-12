Eine Flugstunde mit Kampfjet B- 2 kostet 122.000 

Sie ist der ganze Stolz der US- Luftwaffe: die B- 2 Spirit, das teuerste Kampfflugzeug der Welt. Für die Erhaltung des strategischen Langstreckenbombers müssen die USA allerdings tief in die Tasche greifen: So kostet eine Flugstunde mit der B- 2 satte 130.000 US- Dollar (rund 122.000 Euro). Im Vergleich dazu ist der Eurofighter fast schon ein Schnäppchen: Eine Flugstunde mit dem Abfangjäger, der von unserem Bundesheer eingesetzt wird, kostet nämlich "nur" etwa 74.000 Euro.