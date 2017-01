Ein Schuldspruch wühlt Israel auf wie selten zuvor

Kaum ein Fall hat die israelische Gesellschaft derart aufgewühlt und gespalten, wie der Fall des Soldaten Elor Asaria, über den am Mittwoch das Urteil gefällt wurde - schuldig wegen Totschlags. Der damals 18- jährige Sanitätssoldat hatte im März des Vorjahres in Hebron einem am Boden liegenden, verletzten palästinensischen Attentäter in den Kopf geschossen.