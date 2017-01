Ein melancholischer Präsident Obama sagt Adieu

Am Freitag um 12 Uhr Ortszeit ist Barack Obamas Amtszeit als US- Präsident zu Ende. Bei seiner letzten Pressekonferenz als Staatschef im Weißen Haus verteidigte ein ungewohnt melancholischer Obama am Mittwoch die US- Sanktionen gegen Russland und die Begnadigung der US- Whistleblowerin Chelsea Manning. Was den Nahost- Konflikt betrifft, zeichnete der scheidende Präsident ein düsteres Bild. Seinem Nachfolger Donald Trump habe er indessen den wichtigen Rat mit auf den Weg gegeben, nicht zu versuchen, alleine zu regieren. "Man braucht ein Team."