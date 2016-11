Diesmal stand Major Michael Fuchs im Newsroom Moderator Gerhard Koller Rede und Antwort: Der Kommandant der Melker Pioniere berichtete über die Gefahren dieser besonderen Waffengattung: "Ein falscher Griff kann den Tod herbeiführen", so der Berufssoldat. Außerdem sei das Gefahrenpotential angesichts der Terrorbedrohung in Europa für seine Männer "sehr hoch". Nur durch konstantes Training könne man die Angst in diesem Job ausschalten.