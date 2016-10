Ehemaliger Polizist nach Österreich überstellt

Nachdem er fünf Jahre in einem Gefängnis in der Nähe von Kairo festgehalten wurde, konnte er endlich in seine Heimat Österreich zurückkehren. 1805 Tage, eingesperrt im Al- Qanater- Gefängnis, in einer 16- Quadratmeter Zelle mit 19 anderen Männern. Das Essen ungenießbar, das Wasser verseucht, sein Gesundheitszustand über die Jahre: kritisch. Sobald sich seine Gesundheit bessert, möchte Hannes F. wieder in der vertrauten Sicherheitsbranche Fuß fassen.