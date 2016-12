Dutzende Tote bei Anschlag in Istanbul

Bei dem Bombenanschlag am Samstagabend in Istanbul sind nach Angaben der türkischen Regierung 29 Menschen getötet worden, 27 von ihnen Polizisten. Zudem gebe es 166 Verletzte, sagte Innenminister Süleyman Soylu in der Nacht zum Sonntag. Den Angaben zufolge wurden zwei Bomben innerhalb weniger als einer Minute vor einem Fußballstadion gezündet. Das Spiel selbst war zwei Stunden zuvor zu Ende gegangen. Soylu zufolge wurden zunächst zehn Personen festgenommen. Die Identität der Täter war unklar. In der Türkei haben in diesem Jahr die Extremisten- Miliz Islamischer Staat und Kurdengruppen Anschläge verübt.