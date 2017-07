Dunkle Rauchsäule über Wien: Feld stand in Flammen

Eine riesige Rauchsäule hat am Mittwoch zahlreiche Wiener im Nordosten der Stadt in Alarmbereitschaft versetzt: Ein zehn Hektar großes, kurz vor der Ernte stehendes Weizenfeld in Breitenlee an der Grenze zu Niederösterreich stand in Flammen. Bundesländerübergreifend kämpften die Einsatzkräfte gegen das Feuer.