Düsseldorf: Axt- Amokläufer war psychisch krank

Die Polizei hat in einer Pressekonferenz neue Erkenntnisse zum Amoklauf am Düsseldorfer Hauptbahnhof am Donnerstagabend bekannt gegeben. Bei der Axt- Attacke eines psychisch kranken Einzeltäters im Düsseldorfer Hauptbahnhof sind zehn Menschen verletzt worden, vier von ihnen erlitten lebensgefährliche Kopfwunden.