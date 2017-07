Düringer verlost Listenplätze für Parlamentswahl

Der Kabarettist Roland Düringer geht in seinem politischen Engagement weiterhin ungewöhnliche Wege: So solle über die Reihung der Bundesliste seiner Partei "Meine Stimme gilt" mittels Los entschieden werden. Aus mehr als 1000 Bewerbern hätten sich 50 geeignete Kandidatinnen und Kandidaten dafür qualifiziert, erklärt Düringer in einem Video auf seiner Facebook- Seite.