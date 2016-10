Drohnenvideo: Im Flug über die Hölle von Aleppo

Aleppo - eine Stadt liegt in Trümmern. Seit fast sechs Jahren versinkt die syrische Stadt im ständigen Bombenhagel. Ein Drohnenvideo zeigt nun das schreckliche Ausmaß der Zerstörungen in der einst größten Stadt des Bürgerkriegslandes. Die Ruinen der Hochhäuser sind in dicke Staubwolken gehüllt, die Straßen sind leergefegt. Aleppo gleicht einer Geisterstadt. Und die Vereinten Nationen warnen: Bis Weihnachten droht Ost- Aleppo die völlige Zerstörung. Unterdessen spielt sich auch eine humanitäre Katastrophe ab: Krankenhäuser sind zerstört, Essen und Medikamente werden knapp.