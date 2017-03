Doskozil hinterfragt Sinn der Eurofighter

Deutlicher als bisher hat Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil am Dienstag im Nationalrat eine Stilllegung der Eurofighter angedacht. Es könne durchaus die Entscheidung geben, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt die Eurofighter aufgeben könnten, erklärte der Ressortchef bei der Debatte der Dringlichen Anfrage der Grünen. Ebenfalls am Dienstag wurde der Antrag auf Einrichtung eines Uuntersuchungsausschusses zur Causa Eurofighter im Parlament eingebracht. Nach der formalen Einsetzung in der nächsten Plenarsitzung am 29. März dürften die Zeugenbefragungen im Mai starten.