Donauinselfest: Heiße Acts bei großer Hitze

Am Wochenende ist es wieder so weit: Die Wiener Donauinsel beherbergt das nach ihr benannte Fest. Die von der Wiener SPÖ organisierte Großparty findet heuer zum 34. Mal statt. Das Line- Up ist erneut bunt und reicht von Alternativpop bis hin zu Schlager und Volkstümlichkeit. Freuen dürfen sich die Besucher - im Vorjahr waren es 3,1 Millionen - auch aufs Wetter, vorausgesetzt sie mögen Hitze.