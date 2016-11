Donald Trump bei seiner Siegesrede streichelweich

Die Sensation bei den US- Präsidentschaftswahlen ist perfekt: Donald Trump schlägt Hillary Clinton und zieht ins Weiße Haus ein. Der Milliardär holte vor allem in den besonders hart umkämpften "Swing States" die entscheidenden Stimmen, die ihm zum Sieg verholfen haben. In den ersten Worten nach seinem Sieg, die Trump an seine Anhänger richtete, zollte er seiner Gegnerin Hillary Clinton Respekt für ihr Engagement und ihren Kampfgeist und streckte auch jenen Menschen, die sich in den vergangene Monaten nicht für ihn aussprachen, die Hand entgegen, um um eine gute Zusammenarbeit zu bitten.