US- Firma implantiert Mitarbeitern Mikrochips

Science- Fiction oder Horrorvision? Das Unternehmen Three Square Market aus dem US- Bundesstaat Wisconsin hat seinen Angestellten Mikrochips einpflanzen lassen - mit deren Zustimmung. Mit dem Chip können Mitarbeiter Türen öffnen, sich am Computer einloggen oder Snacks kaufen. Auch wenn die Mikrochips optional sind: Datenschützer sehen die Implantate skeptisch und fürchten um die Privatsphäre der Mitarbeiter.