Russische Tüftler gehen mit Hoverbike in die Luft

Das russische Start- up Hoversurf hat erfolgreich ein Hoverbike, also ein fliegendes Motorrad, getestet. Das vierrotorige Fluggerät Scorpion- 3 erinnert an eine riesige Drohne, trägt einen Piloten und kann laut Hersteller "von Amateuren oder Profis" gesteuert werden. Als Verkehrsmittel ist das Gerät allerdings nicht gedacht. Laut Hersteller soll es - freilich erst nach weiteren Tests - eher im Extremsportbereich zum Einsatz kommen.