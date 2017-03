Roboter verbrennt Donald Trumps Tweets

Kein Freund Donalds Trumps scheint der Konstrukteur dieses Roboters zu sein, der Tweets des US- Präsidenten ausdruckt und verbrennt: Unter dem Twitter- Account @burnedyourtweet sind Videos zu sehen, auf denen die Maschine die Kurznachrichten automatisch ausdruckt, abschneidet, per Greif- Arm über einem Feuerzeug vernichtet und die Reste direkt in einen Aschenbecher befördert. Im Nutzerprofil heißt es: "Trumps Tweets die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen."