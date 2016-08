Pokémon- Fans stürmten Wiener Stadtpark

Rund 2800 begeisterte Pokémon- Fans hatten sich auf Facebook zur "Pokémon Go"- Party im Wiener Stadtpark angemeldet. Tatsächlich dürften es aber rund 4000 Teilnehmer gewesen sein, die den Stadtpark am Dienstag über einige Stunden hinweg bevölkerten. Die Veranstalter versprachen vorab ein frei zugängliches WLAN und jede Menge virtueller Lockmodule. Bei den Wiener Stadtgärten hielt sich die Begeisterung für das Event in Grenzen. Dort ist man der Ansicht, dass für ein Event dieser Größe eine Anmeldung nebst Genehmigung des Magistrats erforderlich gewesen wäre.