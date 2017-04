Krippe von Ford soll Babys in den Schlaf "fahren"

Eltern kennen das Problem: Der Nachwuchs schläft im Auto tief und fest, doch kaum ist die Fahrt vorüber, ist auch das Geschrei wieder groß. Vom US- Autobauer Ford kommt daher jetzt mit der "MAX Motor Dreams" eine smarte Krippe, die nicht nur Motorengeräusch und Bewegungen, sondern auch das Licht entgegenkommender Fahrzeuge bei Nacht simuliert, um Babys sanft in den Schlaf zu "fahren". Mittels Smartphone- App können Fahrten inklusive aller Geräusche aufgenommen und anschließend an das Bettchen übertragen werden. Bislang handelt es sich bei der Krippe um einen Prototyp; Ford erwägt jedoch, damit in Serie zu gehen.