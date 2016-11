Diese zwei Heldinnen retteten den Chauffeur

Ein 57- jähriger Straßenbahnfahrer hat am Freitag in Wien während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten und sackte bewusstlos in der Bim zusammen. Die 25- jährige Krankenschwester Sarah Mae B. und ihre 30 Jahre alte Kollegin Marlene W. sprachen mit der "Krone" über die dramatische Rettungsaktion.