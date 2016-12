Dieb ergaunert mit Taschenspielertrick 740 Dollar

Mit einem Taschenspielertrick hat ein Mann in einem Weinladen in New Jersey 740 Dollar erbeutet. Die Überwachungskamera hielt den Betrug fest. Der Mann hatte den Laden betreten und für seinen Sohn ein Wasser gekauft. Dann hatte er um Wechselgeld für sieben 100- Dollar- Scheine gebeten. Der Kassierer gab ihm 35 20- Dollar- Noten, dann forderte der Mann aber kanadische Währung und gab das Geld zurück. Allerdings: Bevor er das Geld dem Kassierer in die Hand drückte, hatte der Mann mit einer schnellen Bewegung die Hälfte der Scheine in seine Tasche gesteckt. Er wiederholte das Spiel nochmal und forderte nun doch US- Währung - nur um sich erneut die Hälfte des Geldes unter den Nagel zu reißen.