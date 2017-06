Deutschland vor Einführung der "Ehe für alle"

Kommt die Homo- Ehe noch in dieser Legislaturperiode? Nach Angela Merkels Kurswechsel will die SPD eine Bundestags- Abstimmung zur "Ehe für alle" noch vor der Bundestagswahl. Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Martin Schulz will drei Monate vor der Bundestagswahl ein Ja zur "Ehe für alle" erzwingen und fordert damit seine Kontrahentin Angela Merkel heraus. Er hoffe, dass die CDU/CSU noch mitziehe, sagte der SPD- Chef. Hintergrund ist ein Kurswechsel von Kanzlerin Merkel, die eine Gewissensentscheidung der Parlamentarier in dieser Frage angekündigt hatte.