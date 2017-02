Video: Mönchengladbach jubelt dank Arm- Tor

Mönchengladbach hat am Sonntag in der deutschen Bundesliga einen 2:0- Auswärtssieg gegen den FC Ingolstadt gefeiert. Die Tore erzielten Lars Stindl (60.) - allerdings unter Zuhilfenahme des Unterarms - und Andre Hahn (91.). Die Ingolstädter, bei denen Markus Suttner durchspielte und Lukas Hinterseer in der 78. Minute eingetauscht wurde, bleiben damit Vorletzter, Gladbach ist Zehnter.