Video: Kramers Dämlich- Rot nach Sex- Affäre

Hertha BSC hat sich dank eines klaren Siegs im Freitagspiel der deutschen Bundesliga in den Top Drei zurückgemeldet. Salomon Kalou war mit drei Toren auffälligster Akteur bei den Hauptstädtern. Die Partie im Olympiastadion war bereits vor Ablauf der ersten Hälfte so gut wie entschieden. Kalou (18./33. Minute) hatte die Gastgeber mit seinem Doppelpack in Führung geschossen, nach der Halbzeitpause verwalteten die Berliner die Führung, Kalou (84.) erzielte kurz vor Schluss noch seinen dritten Treffer zum 3:0- Endstand. Mönchengladbach musste zudem ab der 39. Minute auf einen Mann verzichten, da Christoph Kramer wegen Foulspiels die Gelb- Rote Karte sah. Eine Woche zum Vergessen für den deutschen Weltmeister, nachdem er bereits unter der Woche wegen eines Sex- Erpressungsskandal im Fokus stand...