Video: Hinteregger- Solo schockt BVB- Startruppe!

Der FC Augsburg sorgte mit einem 1:1 gegen den BVB für eine Überraschung in der deutschen Bundesliga! In Dortmund war "Maskenmann" Martin Hinteregger an der Führung der Augsburger direkt beteiligt. Der am Wochenende als Torschütze erfolgreiche Innenverteidiger zog bei einem Antritt mehrere Gegner auf sich, über Umweg kam der Ball zu Ji, der im Nachschuss erfolgreich blieb - zu sehen oben im Video!