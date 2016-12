Video: Die Bayern setzen RB Leipzig unter Druck!

Robert Lewandowski hat den FC Bayern mit einem Doppelpack zumindest vorübergehend wieder an die Spitze der deutschen Bundesliga geschossen. Der Pole erzielte am Freitagabend beim 3:1 (oben im Video) des Rekordmeisters gegen Mainz 05 zwei Treffer. Mit David Alaba aufseiten der Sieger sowie Karim Onisiwo bei den Gastgebern standen zwei ÖFB- Teamkicker über die gesamte Spielzeit am Platz. Dank des besseren Torverhältnisses überholten die Bayern den punktgleichen Aufsteiger RB Leipzig, der am Samstag gegen Schalke 04 kontern kann.