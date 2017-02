Video: Burgstaller trifft & feiert mit Darts- Jubel

Guido Burgstaller hat am Samstag in der deutschen Bundesliga sein zweites Tor für den FC Schalke 04 erzielt. Der Kärntner traf beim 2:0- Heimsieg der "Königsblauen" über Hertha BSC in der 41. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0, das zweite Tor für die Gastgeber besorgte Leon Goretzka in der 62. Minute.