Video: Berlins "Oberlin- Assist" & Brutalo- Grätsche

Borussia Dortmund ist am Freitagabend im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga nicht über ein Remis gegen Hertha BSC hinausgekommen. Die Hausherren mussten sich mit einem 1:1 gegen die Berliner begnügen, die mit dem Punkt zunächst ihren zweiten Platz hinter dem FC Bayern behaupteten. Dortmund schaffte mit dem 25. Heimspiel in Serie ohne Niederlage immerhin einen Vereinsrekord. Der Schweizer Valentin Stocker brachte die Gäste nach einem wunderschönen Hacken- Assist von Ibisevic, der damit an Dimitri Oberlins Torvorbereitung beim 1:0- Sieg der Altacher gegen Rapid am 2. Spieltag der heimischen Bundesliga erinnerte, in Führung (51.), Pierre- Emerick Aubameyang glich für den BVB aus (80.). Zuvor hatte der Gabuner noch einen Foulelfmeter verschossen (77.). Dortmunds Emre Mor (84.) wegen einer Tätlichkeit und Berlins Torschütze Stocker (90.) nach einer brutalen Grätsche von hinten sahen noch jeweils die Rote Karte.