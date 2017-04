Leipzig jubelt: Sabitzer trifft nach Traum- Vorlage

Aufsteiger RB Leipzig bleibt in der deutschen Bundesliga erster Verfolger von Bayern München. Die Elf des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl gewann am Mittwoch beim FSV Mainz 3:2 ÖFB- Teamspieler Marcel Sabitzer (48.) brachte die Roten Bullen in Führung, Timo Werner (52.) und Naby Keita (81.) erzielten die weiteren Tore. Neben Sabitzer spielte auch Stefan Ilsanker aufseiten der Sieger durch. Alle Highlights sehen Sie oben im Video!