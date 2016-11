Keita- Hammer & Sabitzer- Tor: Leipzig überragend

Aufsteiger RB Leipzig bleibt auch nach der 12. Runde der deutschen Bundesliga an der Tabellenspitze. Am Freitag gewann die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl beim SC Freiburg souverän 4:1. Vor allem das 1:0 durch Ex- Salzburger Naby Keita war sehenswert. Den Endstand zum 4:1 besorgte Marcel Sabitzer. Alle Tore und Highlights hier im Video.