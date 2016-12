Gregoritsch- Kopfball lässt den HSV erstmals jubeln

Michael Gregoritsch hat am Sonntag den ersten Saisonsieg des Hamburger SV in der deutschen Bundesliga eingeleitet. Der ÖFB- Teamstürmer brachte den HSV beim 2:0- Auswärtssieg gegen Darmstadt 98 in der 30. Minute per Kopf in Führung. Matthias Ostrzolek fixierte in der 90. Minute den Endstand, mit dem die Norddeutschen das Tabellenende verließen!