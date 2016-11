Dieser Freistoß lässt Stögers Kölner ausflippen

Der 1. FC Köln hat in der deutschen Fußball- Bundesliga vorerst den Sprung auf Rang drei geschafft. Das Team von Coach Peter Stöger feierte am Samstag im Rheinderby bei Borussia Mönchengladbach dank eines späten Freistoßtors von Marcel Risse in der Nachspielzeit noch einen 2:1- Erfolg. Nach dem Tor zum 2:1 brachen alle Jubel- Dämme.