Bayern lässt DIESEN Sitzer aus - und siegt 6:0!

Bayern München hat seinem neuen Trainer Carlo Ancelotti einen gelungenen Einstand in der Bundesliga bereitet. Der deutsche Rekordmeister startete beim 6:0 zum Auftakt gegen Werder Bremen am Freitag mit einem Schützenfest. Dabei konnten sich die Bayern leisten, einen echten "Hunderteter" wie in diesem Fall Lewandowski (Minute 02:00 im Video) auszulassen ...