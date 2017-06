"Der Sexverbrecher ist zu billig davongekommen"

Ungewöhnlicher Besuch: Hündin "Kelly" und ihr Herrchen Andreas schauten nach der Vereitelung einer Sexattacke im Wiener Donaupark im "Krone"- Newsroom vorbei. Der 35- jährige Student hatte beobachtet, wie ein Afghane über eine 24- jährige Frau hergefallen war. Die Hündin half ihrem Herrchen, das den Angreifer in den Schwitzkasten nahm, und hielt den tobenden Mann in Schach, bis die Polizei eintraf. Hätte Andreas nicht so viel Zivilcourage bewiesen, dann wäre der Frau vielleicht noch Schlimmeres passiert. "Kelly" genießt nun die Aufmerksamkeit und das Lob.