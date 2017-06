Der Crash des Red- Bull- Kampfhelikopters

Unglaubliches Glück und wohl auch einige Schutzengel an seiner Seite hatte am 25. Mai - wir berichteten - ein Hubschrauberpilot in Tirol. Im Zuge einer Flugshow touchierte er mit seinem Red- Bull- Kampfhubschrauber bei der Landung ein Gebäude am Flugplatz Reutte- Höfen und stürzte ab. Der Pilot kam völlig unverletzt davon. Jetzt tauchte ein Video vom Crash auf.