Ein Video, das wenige Stunden nach dem Anschlaug auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin veröffentlicht wurde, sorgt für Entsetzen: Darauf ist zu sehen, wie in Mann durch den Schauplatz des Blutbades geht und mit seinem Handy die schrecklichen Szenen filmt. Zu hören ist, wie Arabisch gesprochen wird. In dem Tweet auf einem erst am Montag eröffneten Twitteraccount heißt es: "Ich werde Terror in den Herzen jener verbreiten, die nicht glauben, und ihre Köpfe abschneiden. Koran 8:12. Der Berliner Weihnachtsanschlag ist Islam."