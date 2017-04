Delfine "prügeln" Tintenfische am Wasser weich

Kraken stehen ganz oben auf dem Speiseplan von Delfinen. Wie der Indopazifische Große Tümmler mit den Weichtieren verfährt, bevor er sie verspeist, haben Forscher der Murdoch University im australischen Perth gefilmt. Die Aufnahmen zeigen, dass die Meeressäuger die Tintenfische ähnlich vorbehandeln, wie Köche. Sie schlagen die Kopffüßer gegen die Wasseroberfläche, um sie mürbe zu machen und ihre Beute in kleinere Stücke zu zerteilen. Das verhindere, dass sich die Delfine an den Weichtieren verschlucken und sich die Krakenarme an ihrem Kopf festsaugen, so die Wissenschaftler.