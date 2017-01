Das sind Trumps große Mauerpläne

Die Mauer soll kommen: Fünf Tage nach seinem Amtsantritt hat der neue US- Präsident Donald Trump mit einem seiner zentralen Wahlkampfversprechen ernst gemacht - per Dekret gab er den Startschuss für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die massive Barriere soll illegale Einwanderung und den Drogenhandel stoppen. Viele Details sind aber weiter ungeklärt.