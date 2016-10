"Das sind Menschen, die selbst Angst haben"

Die Horror- Clowns treiben in Österreich ihr Unwesen und bringen damit auch jene in Verruf, die als echte Clowns eigentlich Spaß und Freude unter die Leute bringen wollen. Doch was treibt einen Menschen an, sich als (Grusel- )Clown zu verkleiden? Klaus Werner- Lobo, ehemaliger Wiener Landtagsabgeordneter der Grünen und Berufsclown, spricht mit Gerhard Koller im "Krone"- Livetalk über Horror- Clowns, Narrenfreiheit und Maskerade.